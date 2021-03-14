Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 34-39'uncu kilometrelerinde her iki istikamette bakım-onarım, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5'inci kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım, TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4'üncü kilometrelerinde köprü genleşme derz yenileme çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akşehir-Yunak yolunun 50-57'inci kilometrelerinde yol yapım, Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12'nci kilometreleri arasında köprülü kavşak ve yol yapım, Harmancık-Tavşanlı-Kütahya yolunun 2-10'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla bu mevkilerde nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 24-25'inci kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım Sivas istikametinde tek şerite yönlendiriliyor.

Isparta-Burdur yolunun 4-11'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 52-57'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır