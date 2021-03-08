Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

08.03.2021 08:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 08:32
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarında yapım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun (Soğanlı Geçidi) 63. kilometresindeki heyelan dolayısıyla yol trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım, 48-65. kilometrelerde bulunan servis yolundan tek şerit halinde kontrollü yapılıyor.

İspir-İkizdere yolunun 6-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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