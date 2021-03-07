Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kara yollarında durum

07.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:06
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Sakarya-Karasu yolunun 40-44'üncü kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu orta refüjde aydınlatma çalışmaları nedeniyle Karasu-Sakarya istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk Kavşağı-Balıkesir Kavşağı arasında İzmir istikametinde bakım-onarım çalışması nedeniyle emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım 3 şeritten sağlanıyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47'nci kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul İstikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 2-3'üncü kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü yapılıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23'üncü kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü düzenleniyor.

Merzifon-Havza yolunun 40-41'inci kilometrelerinde (Meray Kavşağı) farklı seviyeli kavşak yapımı nedeniyle ulaşım her iki istikamette servis yollarından sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 4-20'nci kilometrelerinde T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerinde sistem montaj çalışmaları, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37'nci kilometrelerinde yol yapım, Bartın-Kurucaşile yolunun 23-25'inci kilometrelerinde (Bartın Çevre Yolu) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Kenan Doğulu Serdar Ortaç Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Mete Kalkavan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kara yollarında durum - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 09:09:08. #1.15#
title