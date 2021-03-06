Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları arasında yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derz yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 22. kilometresinde TEİAŞ'ın yapacağı enerji iletim hattı çekim çalışmaları nedeniyle saat 18.00'e kadar yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane Bayburt yolunun 34-39. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde sanat yapısı (Bala altgeçidi) yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Kilis yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya