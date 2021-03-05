Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

05.03.2021 08:15 | Son Güncelleme: 05.03.2021 08:18
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi ile Kılıç kavşakları arasında bulunan Orhangazi Tüneli'nin İzmir istikametinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma her iki yönde kontrollü izin veriliyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 22. kilometresinde TEİAŞ tarafından enerji iletim hattı çekim çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle bugün ve yarın 08.00-18.00 saatlerinde yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Samsun-Ankara yolunun 22-23. kilometrelerindeki Havza Tüneli'nde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 32-34. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması yapılıyor. Bu nedenle bugün 13.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Çan-Biga yolunun 35. kilometresindeki Çan Köprüsü'nde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sakarya-Karasu yolunun 40-44. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu yapımı kapsamında orta refüjde aydınlatma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun Karasu-Sakarya istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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