Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

04.03.2021 08:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 08:20
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı-Kaynarca yolunun 27-28. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin-Erzurum yolunun 4-20. kilometrelerinde T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerindeki sistem montajı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11 ve Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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