Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

02.03.2021 08:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 08:10
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu-Saruhanlı kavşaklarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönden kontrollü devam ediyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 38-41. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Hopa-Borçka yolunun 6-7, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 24. kilometresindeki (Göltarla mevkisi) heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Adana-Osmaniye yolunun 11-12. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Bafra şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 52-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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