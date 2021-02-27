Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

27.02.2021 08:33 | Son Güncelleme: 27.02.2021 08:36
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu ve Saruhanlı kavşakları İstanbul istikameti ile aynı otoyolun Bursa Batı ve Karacabey kavşaklarının bulunduğu bölgede yolun her 2 yönünde bakım onarım çalışması yapıldığından söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerindeki bakım onarım çalışması sebebiyle ulaşıma her iki yönden kontrollü izin veriliyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85., Akşehir-Yunak yolunun 50-57., Silopi-Habur yolunun 30-36. kilometrelerinde yapım, Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım, Oltu-Göle yolunun 2-3. kilometrelerinde yapım, Amasya-Taşova yolunun 15-18. kilometrelerinde kavşak genişletme, Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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