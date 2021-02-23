Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akalan-Turgutlu kavşakları İzmir istikametinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım 3 şeritten sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşaklarında köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sakarya-Karasu yolunun 40-44. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında orta refüjde aydınlatma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun Karasu-Sakarya istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Pamukyazı-Selçuk-Ortaklar yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeride yönlendiriliyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nün tabliyesindeki onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yenişehir-Bilecik yolunun 27-28. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki toprak işleri nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerinde (Safranbolu çevre yolu Akçasu mevkisi) sığınma cepli kavşak yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tokat-Sivas yolunun 21-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Toprakkale-Osmaniye yolunun 11-12. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı