Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

22.02.2021 08:37 | Son Güncelleme: 22.02.2021 08:41
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Karasu yolunun 40-44. kilometrelerinde, Kuzey Marmara Otoyolu yapım faaliyetleri kapsamında orta refüjde aydınlatma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun Karasu-Sakarya istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde sanat yapısı (Bala Alt Geçidi) çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gaziantep-Kilis yolunun 8-12. kilometrelerinde (Kalyoncu Üniversitesi mevkisi) köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-1, Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44 ve İspir-İkizdere yolunun 24-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 21-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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