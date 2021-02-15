Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

15.02.2021 08:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 08:22
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı Kavşağı-Karacabey Kavşağı 19'uncu kilometresinde bakım onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 2-3'üncü kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Gaziantep Çevre Yolunun İbrahimli Kavşağı-Kilis Kavşağı arasında köprülü kavşak ve köprülü altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı-Şanlıurfa Kavşağı 6-10'uncu kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü yapılıyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 17-22'nci kilometreleri arasında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Amasya-Taşova yolunun 15-18'inci kilometrelerinde kavşak genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44'üncü, Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30'uncu kilometrelerinde yol yapım, Kumluca-Antalya yolunun 15-37'nci kilometrelerinde ise bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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