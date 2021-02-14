Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

14.02.2021 08:29 | Son Güncelleme: 14.02.2021 08:32
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları arasında yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 15-30. kilometrelerinde ve Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 38-41. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde sanat yapısı (Bala Altgeçidi) yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Merzifon-Havza yolunun 40-41. kilometrelerinde (Meray Kavşağı) farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki istikamette servis yollarından sağlanıyor.

Çan-Biga yolunun 35. kilometresindeki Çan Köprüsü'nde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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