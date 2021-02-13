Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akalın-Turgutlu kavşakları 2. kilometresinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

Sakarya-Karasu yolunun 40-44. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu yapımı kapsamında orta refüjde aydınlatma çalışmaları nedeniyle Karasu-Sakarya istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nün tabliyesinde yapılan onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 33-54. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 24. kilometresindeki (Göltarla mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Toprakkale-Osmaniye yolunun 11-12. kilometrelerinde asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26. kilometrelerinde Yalova geçişi dört yol kavşak köprülerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım köprü yan kollarından devam ediyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 52-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım