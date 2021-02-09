Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

İzmit-Yalova yolunun Karamürsel kent geçişinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Yalova yönünde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gazipaşa-Mersin yolunun 54. kilometresindeki heyelan dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Mersin-Silifke-Mut-Karaman-Bozkır-Akseki-Manavgat-Antalya güzergahından devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarında Şekerdere Viyadüğü'ndeki derz bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve diğer yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İspir-İkizdere yolunun 24-25, Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerindeki (Akçaabat Yıldızlı mevkisi) yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26. kilometrelerinde (Yalova geçişi) dört yol kavşak köprülerindeki çalışmalar sebebiyle trafik akışı köprü yan kollarından sürdürülüyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 12. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım