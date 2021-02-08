Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 19. kilometresinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım otoyolun İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer iki şeritten kontrollü izin veriliyor.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.
Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Bozkır-Hadim yolunun 26-27 ve 39-41. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nün tabliyesindeki onarım çalışmaları sebebiyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Of-Çaykara yolunun 13-16. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kumluca-Antalya yolunun 15-37. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun