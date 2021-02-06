Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

06.02.2021 08:51 | Son Güncelleme: 06.02.2021 08:54
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Yalova yolunun Karamürsel kent geçişinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Yalova yönünde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

İzmir-Manisa yolundaki Sabuncubeli Tüneli'nde araç sayım kalibrasyonu ve bakım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Manisa-İzmir yönü 08.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak sürücüler dağ yoluna yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 46-47. kilometrelerinde (Bafra şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleşiyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle trafik köprü yan kollarından sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 24. kilometresinde (Göltarla mevkisi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 83. kilometresinde Serbest Bölge Köprülü Kavşağı'nın (Batı Çevre Yolu başlangıcı) Hurma Mahallesi Konyaaltı Sahil yolu (Akdeniz Bulvarı) istikameti geliş-gidiş köprüleri ile Konyaaltı Sahil yolu Kemer istikameti köprü yaklaşımları genleşme derzleri onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleşiyor.

Çankırı-Ankara yolunun 8-10. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 25-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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