Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gazipaşa-Mersin yolu, 54. kilometresindeki heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Mersin-Silifke-Mut-Karaman-Bozkır-Akseki-Manavgat-Antalya güzergahından sağlanıyor.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönden kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 19. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.
İzmit-Sakarya yolunun 19-20. kilometrelerinde drenaj çalışmaları sebebiyle araç alt geçidi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmit ve Sakarya yönlerindeki kavşaklardan devam ediyor.
Balıkesir-İvrindi yolunun 8-12. kilometrelerinde 3 menfezin yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 83. kilometresinde Serbest Bölge Köprülü Kavşağı'nın (Batı çevre yolu başlangıcı) Hurma Mahallesi-Konyaaltı-Sahil yolu (Akdeniz Bulvarı) istikameti geliş-gidiş köprüleri ile Konyaaltı Sahil yolu Kemer istikameti köprü yaklaşımları genleşme derzleri onarım çalışması dolayısıyla trafiğe kapatıldı.
Sivas-Ulaş-Kangal yolunun 5-6. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki tünellerde (Adagül ile Seyitler-2 tünelleri ve güzergahları) yapılan aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
İyidere-Rize yolunun 5. kilometresindeki Sarayköy-1 ile Sarayköy-2 tünellerinde yapılan aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde tüneller değişimli olarak trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı