Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gazipaşa-Mersin yolu, 54. kilometresindeki heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Mersin-Silifke-Mut-Karaman-Bozkır-Akseki-Manavgat-Antalya güzergahından sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 19. kilometresinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer iki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarında Şekerdere viyadüğündeki derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde Aktaş-2 Köprüsü'nün tabliyesindeki onarım çalışmaları sebebiyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 33-54. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
İzmit-Kandıra yolunun 0-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki tünellerde (Adagül ile Seyitler-2 tünelleri ve güzergahlarında) yapılan aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
İyidere-Rize yolunun 5. kilometresinde Sarayköy-1 ile Sarayköy-2 tünellerinde yapılacak aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde tüneller değişimli olarak trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya