Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.
Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimlerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nda Acıkuyu bağlantı yolu çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.
Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 17-18, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37, Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Artvin-Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım