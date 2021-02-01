Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

01.02.2021 08:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 08:38
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Gaziantep çevre yolunun İbrahimli-Kilis kavşaklarında (Gaziantep çevre yolu) köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü yapılıyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 33-54. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke-Erdemli yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık Nükleer Yolu mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yenişehir-Bilecik yolu, 27-28. kilometrelerindeki sanat yapıları işleri dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bilecik şehir merkezine bağlantı Otogar Kavşağı'ndan sağlanıyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 14-17, Alacahan-Hekimhan yolunun 13-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 52-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 20-23. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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