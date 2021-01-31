Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

31.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:30
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarında Şekerdere viyadüğündeki derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karasu-Adapazarı yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde, Aktaş-2 Köprüsü'nün tabliyesinde yapılan onarım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8. kilometrelerinde iksa duvarındaki yıkılma tehlikesi sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Ankara yolunun 8-10. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Sinop-Samsun yolunun 46-47. kilometrelerinde (Bafra şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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