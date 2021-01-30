Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

30.01.2021 08:49 | Son Güncelleme: 30.01.2021 08:52
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun 36-39. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki alt geçit çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde servis yolundan sağlanıyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak, Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yol, Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol, Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerindeki heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

Artvin-Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometreleri ile Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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