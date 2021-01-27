Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikametinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kandıra-Kocaeli yolunun 52-54. kilometrelerinde Otogar Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimleri ile İspir-İkizdere yolunun 24-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri-Malatya yolunun Pınarbaşı-Gürün-Göksun Köprülü Kavşağı kesimi 91-93. kilometrelerinde tretuvar ve bordür çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Merzifon-Havza yolunun 40-41. kilometrelerinde (Meray Kavşağı) farklı seviyeli kavşak yapımı dolayısıyla ulaşım her iki istikamette servis yollarından yapılıyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple ulaşıma her iki yönden kontrollü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerinde (Akçaabat-Yıldızlı mevkisi) yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı