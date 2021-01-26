Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarında Şekerdere Viyadüğü'ndeki derz bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarındaki yapım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.

İzmit-Yalova yolunun Karamürsel kent geçişinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Yalova yönünde ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 21-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya