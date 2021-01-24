Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

24.01.2021 08:49 | Son Güncelleme: 24.01.2021 08:52
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Kavşağı-Düziçi Kavşağı arasındaki onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Havsa-Uzunköprü yolunun 3. kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke-Erdemli yolunun 23-25. kilometreleri (Yeşilovacık Nükleer Yolu mevkisi) arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat Çevre yolu) 21-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

İspir-İkizdere yolunun 24-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alacahan-Hekimhan yolunun 13-17. kilometreleri ile Trabzon-Gümüşhane yolunun 38-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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