Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAİ-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarındaki yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 33-54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 10-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamındaki üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Karabük İl Sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerinde (Safranbolu çevre yolu, Akçasu mevkisi) sığınma cepli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Alacahan-Hekimhan yolunun 13-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık