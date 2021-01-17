Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

17.01.2021 09:13 | Son Güncelleme: 17.01.2021 09:17
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun 17-22'nci kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki Kavakköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı (Bolu Tüneli) 25-26'ncı kilometrelerinde derz, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşakları 3-8'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 49-51'inci kilometrelerinde (Yatağan Şehir Geçişi) yol yapım, Fatsa-Ordu yolunun 55'inci kilometresinde Gülyalı Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Karlıova-Bingöl yolunun 30-38'inci kilometrelerinde ve Kumluca-Antalya yolunun 29-30'uncu kilometrelerinde yol yapım, Bartın-Safranbolu yolunun 2-15'inci kilometrelerinde de üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Siirt-Batman yolunun 61-64'üncü kilometrelerindeki Reşat Baysal mevkisinde Ilısu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla ulaşım yeni yapılan varyanttan iki yönlü sağlanıyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 20-23'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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