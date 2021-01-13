Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akhisar-Manisa yolunun 5-6. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerindeki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-27 ile 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Mersin-Adana yolunun 25-26. kilometrelerindeki (Tarsus Şehir Hastanesi mevkisi) kavşak yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu yolunun 55. kilometresinde Gülyalı Köprüsü'nün yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bandırma-Biga yolunun 24-25. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

İspir-İkizdere yolunun 6-20, Isparta-Eğirdir yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 25-26. kilometrelerindeki Araklı Tüneli'nin Rize-Trabzon yönünde bulunan güney tüpünde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle bugün 13.00-15.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı