Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

09.01.2021 08:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 08:50
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip Kavşağı-Kilis Kavşağı 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmit-Kandıra yolunun 0-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 5-6. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım Bozkır Kavşağından iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Çorum-Osmancık yolunun 24-25. kilometrelerinde tünel yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Karlıova-Bingöl yolunun 30-38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 14-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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