Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı (Bolu Tüneli) 25-26. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 33-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerindeki sanat yapısı çalışmaları (Bala alt geçidi) nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37, Sorgun-Çekerek yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Amasya-Taşova yolunun 15-18. kilometrelerindeki kavşak genişletme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 20-22, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu bölgelerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Bulancak-Giresun yolunun 9. kilometresindeki (Bulancak şehir geçişi mevkisi) yaya üst geçidi çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık