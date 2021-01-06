Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

06.01.2021 08:19 | Son Güncelleme: 06.01.2021 08:23
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 36-39. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım her iki yönde servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Bursa-Karacabey yolunun 15-16. kilometrelerindeki İrfaniye Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke-Erdemli yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık nükleer yolu mevkisi) 09.00-17.00 saatlerinde patlatmalı yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 1-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Bayburt yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Bayburt-Gümüşhane istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 17-18, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bu bölgelerde kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 1-2. kilometrelerinde Ankara-Niğde-Kırşehir Otoyol Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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