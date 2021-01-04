Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

04.01.2021 08:21 | Son Güncelleme: 04.01.2021 08:24
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Savaştepe-Balıkesir Batı kavşaklarında onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 25-26. kilometrelerinde derz, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

Göksun-Elbistan yolunun 5-25, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Oltu-Göle yolunun 2-3 ve Isparta-Eğirdir yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 9-12. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.

Sivas-Ulaş-Kangal yolunun 5-6. kilometrelerinde köprü yapımı çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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