Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları arasında altgeçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 25-26. kilometrelerinde derz, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Kayseri yolunun 89-94. kilometrelerinde yol yapımı ve üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 21-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolu üzerinde bulunan Ertuğrulgazi ve Osmangazi tünellerinde bakım-onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Mekece-Bozüyük-Eskişehir yönündeki tünel tüpleri trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor. Bu güzergahı özel yük taşıma belgesi alacak geniş araçların kullanmasına izin verilmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya