Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları İzmir istikametinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı (Bolu Tüneli) 25-26. kilometrelerinde derz, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 1-2. kilometrelerinde Ankara-Niğde-Kırşehir Otoyol Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 36-39. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım her iki yönde servis yolundan sürdürülüyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Bozüyük-Eskişehir-Sivrihisar yolunun 12-16. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Turhal-Tokat yolunun 23. kilometresinde (Şenyurt kasabası mevkisi) kavşak imalatı çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 10-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır