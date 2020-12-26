Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

26.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:51
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı (Bolu Tüneli) 25-26. kilometrelerinde derz, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 34-39. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde belirli aralıklarla patlatmalı yol yapım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yarın 13.00-16.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından devam ediyor.

İzmit-Yalova yolunun Karamürsel kent geçişinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Yalova yönünde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresinde Karayar Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu Acıkuyu bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle (kuzey) Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresinde bulunan Kopmuş Tüneli mevkisinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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