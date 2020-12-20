Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

20.12.2020 08:39 | Son Güncelleme: 20.12.2020 08:43
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşaklarındaki alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı (Tünel) İstanbul istikameti 25-26 kilometrelerindeki derz bakım ve onarım çalışması sebebiyle iki şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Akhisar-Manisa yolunun 5-6. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Mersin-Adana yolunun 25-26. kilometrelerinde (Tarsus Şehir Hastanesi mevkisi) yapılan kavşak çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Kayseri yolunun 89-94. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Amasya-Turhal yolunun 26-56. kilometrelerinde köy kavşak bağlantılarının yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 38-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26 kilometrelerinde Yalova geçişi dört yol kavşak köprülerindeki çalışmalar nedeniyle trafik akışı köprü yan kollarından sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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