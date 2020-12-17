Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Gemlik kavşakları İzmir istikametinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul istikametinden kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gaziantep çevre yolunun İbrahimli-Kilis kavşaklarında (Gaziantep çevre yolu) köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.
Denizli-Serinhisar yolunun 19-23. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Keşan-Gelibolu yolunun 51-55. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında üst geçit köprüsü, kiriş montajı, tabliye imalatı ve köprü yenileme çalışmaları sebebiyle Eceabat-Gelibolu yönü trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8. kilometrelerinde iksa duvarında meydana gelen yıkılma tehlikesi nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Merzifon-Havza yolunun 40-41. kilometrelerinde (Meray Kavşağı) farklı seviyeli kavşak yapımı sebebiyle sürücüler her iki istikamette servis yollarına yönlendiriliyor.
Siirt-Kurtalan yolunun 40-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök