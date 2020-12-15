Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

15.12.2020 08:25 | Son Güncelleme: 15.12.2020 08:32
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları 6-8. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun her iki istikametinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım her iki yönde kontrollü devam ediyor.

Konya-Ereğli yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Balıkesir-Susurluk yolunun 41-43. kilometrelerinde, DDY-3 Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Serik-Manavgat yolunun 22. kilometresindeki Manavgat Batı Köprülü Kavşağı'nda (Migros Kavşağı Köprüsü) köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Alanya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 46-47. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle Samsun istikametinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kızıldağ-Refahiye yolunun 23-29. kilometrelerinde yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple 20.00-08.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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