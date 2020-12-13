Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

13.12.2020 09:09 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:13
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray Kavşağı-Çorlu Kavşağı arasında alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan Kavşağı-Ankara Kavşağı 3-5'inci kilometreleri arasında, TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-11'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-19'uncu kilometrelerinde bulunan Sabuncubeli Tüneli girişi İzmir istikameti istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Konya-Bozkır yolunun 33-34 ve 44-45'inci, Trabzon-Gümüşhane yolunun 25-31'inci ve Göle-Ardahan yolunun 27-29'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 24-28'inci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karacabey-Bandırma yolunun 21-26'ncı kilometreleri arasında bulunan Karadere ile Canbolu köprülerinde genleşme derzi bakım-onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-34'üncü kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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