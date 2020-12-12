Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

12.12.2020 08:51 | Son Güncelleme: 12.12.2020 08:55
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi Kavşağı 6-8'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan Kavşağı 2-3'üncü kilometreleri arasında heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 20-21'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15'inci kilometreleri arasında alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36'ncı kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 46-47'nci kilometreleri arasında yol bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 5-6'ncı kilometreleri arasında Ankara-Niğde Otoyolu Bozkır kavşağı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım Bozkır kavşağından iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Mersin-Adana yolunun 25-26'ncı kilometreleri arasında Tarsus Şehir Hastanesi mevkisinde yapılan kavşak çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka yolunun 6-7'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Susuz-Ardahan yolunun 17-20'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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