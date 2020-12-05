Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kara yollarında durum

05.12.2020 08:53 | Son Güncelleme: 05.12.2020 08:57
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5'inci kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest-Gemlik kavşaklarındaki yapım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 24-28'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36'ncı kilometrelerinde (Bala Alt Geçidi) sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık nükleer yolu mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 5-6'ncı kilometreleri ile Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bozkır Kavşağı bağlantı yolunda yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Bozkır Kavşağı'ndan iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.

Serik-Manavgat yolunun 12'nci kilometresindeki Serik-Belek Ayrımı Köprülü Kavşağı'nda köprü genleşme derzi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun Antalya geliş istikametindeki köprü trafiğe kapatılarak sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 8-10. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Hopa-Borçka yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolu şeklinde tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Adilcevaz-Erciş yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

İlgili Haberler

Kara yolunda obruk oluştu
Kara yolunda obruk oluştu
Erzincan-Sivas kara yolunda bulunan köprüde genişletme çalışmaları başladı
Erzincan-Sivas kara yolunda bulunan köprüde genişletme çalışmaları başladı
Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil Diego Armando Maradona
Spor Samatta Okan Buruk Sergen Yalçın Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Şehit Çocuk Aralık Kahramanmaraş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kara yollarında durum - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 09:00:52. #1.14#
title