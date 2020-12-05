Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5'inci kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest-Gemlik kavşaklarındaki yapım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 24-28'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36'ncı kilometrelerinde (Bala Alt Geçidi) sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık nükleer yolu mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 5-6'ncı kilometreleri ile Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bozkır Kavşağı bağlantı yolunda yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Bozkır Kavşağı'ndan iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.

Serik-Manavgat yolunun 12'nci kilometresindeki Serik-Belek Ayrımı Köprülü Kavşağı'nda köprü genleşme derzi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun Antalya geliş istikametindeki köprü trafiğe kapatılarak sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 8-10. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Hopa-Borçka yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolu şeklinde tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Adilcevaz-Erciş yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır