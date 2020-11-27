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Kara yollarında durum

27.11.2020 08:09 | Son Güncelleme: 27.11.2020 08:13
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun İstanbul istikameti 24. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Savaştepe ve Balıkesir Batı kavşakları arasında ulaşım 3 şeritten sağlanıyor.

Gaziantep Çevre Otoyolu'nun İbrahimli-Kilis kavşaklarında köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Bozüyük-Eskişehir-Sivrihisar yolunun 12-16. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 1-2. kilometrelerinde Ankara-Niğde-Kırşehir Otoyol Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 50-54. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle bugün 13.00-17.00 saatlerinde yol belli aralıklarla ulaşıma kapatılacak.

Sinop-Samsun yolunun 22-44. kilometrelerindeki çatlak dolgu çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Merzifon-Çorum yolunun 7. kilometresinde kavşak imalatı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-19. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli girişi İzmir istikametinde istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 23-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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