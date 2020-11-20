Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

20.11.2020 08:21 | Son Güncelleme: 20.11.2020 08:25
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 10. kilometresinde yapılacak alt geçit çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde, TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerinde yol bakım-onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde ulaşıma iki şeritten kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü sürdürülüyor.

Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Boyabat yolunun 21-30. kilometrelerinde çatlak dolgu çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Keşan-Tekirdağ yolunun 25-29. kilometrelerinde Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Gelibolu yönünden gidiş geliş olarak sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 9-12. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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