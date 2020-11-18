Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

18.11.2020 08:19 | Son Güncelleme: 18.11.2020 08:23
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren otoyol trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze Gişeleri'nden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer iki şeritten kontrollü izin veriliyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri ile Tarsus Batı Kavşağı arasında heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 9-12. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 51-55. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında üst geçit köprüsü, kiriş montajı, tabliye imalatı ve köprü yenileme çalışmaları dolayısıyla Eceabat-Gelibolu yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-85. kilometrelerindeki hasarlı köprülerin derzlerinin tamiri çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yenişehir-Bilecik yolunun 27-28. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde devam eden toprak işleri dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tatvan-Ahlat yolunun 18-20. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivas-Zara yolunun 41-46. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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