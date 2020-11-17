Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

17.11.2020 08:29 | Son Güncelleme: 17.11.2020 08:33
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları 88-92. kilometrelerinde (Gültepe mevkisi) Dönel Ada-3 Köprüsü çelik konstrüksiyon çalışması yapılacak. Bu nedenle ilk aşamada otoyolun İstanbul-Ankara istikametinde bugün 09.00-18.00 saatlerinde, ikinci aşamada Ankara-İstanbul istikametinde yarın 09.00-18.00 saatlerinde şerit daraltmasına gidilecek. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Selçuk-Kuşadası-Davutlar ayrımındaki muhtelif kesimlerde kavşak, sanat yapıları ve asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 41-61. kilometrelerindeki tüneller ve muhtelif kesimlerde elektrik-elektronik sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 21-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 14-17, Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda Acıkuyu bağlantı yolu çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Şırnak-Hakkari yolunun 62. kilometresinde (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Barajı yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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