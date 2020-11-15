Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

15.11.2020 08:55 | Son Güncelleme: 15.11.2020 08:59
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara) Şekerpınar Kavşağı'ndan otoyol trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, bu kesimde D-100 yoluna yönlendirilerek Gebze gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer iki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Stadyum-Kuyuluk kavşakları arasında heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 1-3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bozüyük-Eskişehir-Sivrihisar yolunun 12-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Bozüyük yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara yolunun 0-1. kilometrelerinde (Sivas şehir geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ünye-Ordu yolunun 0-14. kilometrelerinde hasarlı köprülerin derzlerinin tamiri çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 41-61. kilometrelerinde bulunan tüneller ve muhtelif kesimlerde elektrik-elektronik sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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