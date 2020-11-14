Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy Kavşağı ile Mahmutbey Batı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Saray Kavşağı-Çorlu Kavşağı 10'uncu kilometresinde yapılacak altgeçit çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Kavşağı-Pozantı Kavşağı 2'nci kilometresinde Ankara Niğde Otoyolu bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip Kavşağı ile Kilis Kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu Acıkuyu bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Kılıç ve Orhangazi kavşakları arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Silifke-Mersin yolunun 30'uncu kilometresinde Karayar Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 78-81'inci kilometrelerinde asfalt yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48'inci kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 2-15'inci kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır