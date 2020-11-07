Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

07.11.2020 08:51 | Son Güncelleme: 07.11.2020 08:55
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-12. kilometrelerindeki viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikameti ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım hafif taşıtlar için Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü, ağır taşıtlar için Kaynaşlı-Abant kavşaklarında D-100 yolundan sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Esenyurt kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerinde genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Havalimanı ve Sincan-Havalimanı istikametlerindeki katılım kolları ile Erdoğan Tan Köprüsü'nde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Milas-Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerinde (Yatağan şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kütahya-Eskişehir yolu üzerindeki köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Antalya yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Bingöl-Muş yolunun 12-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerindeki (Akçaabat Yıldızlı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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