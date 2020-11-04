Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde tek şerit trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Şanlıurfa şehir geçişi yolunun 10-12. kilometrelerinde Diyarbakır Köprülü (Karaköprü) ve Kuvvet Köprülü kavşaklarının yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 11. kilometresinde sel tahribatı dolayısıyla yol ağır taşıt (kamyon, çekici, otobüs) trafiğine kapatıldı. Hafif araç sürücüleri ise aynı güzergahtaki servis yoluna yönlendiriliyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 10-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan devam ediyor.

Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu'nun 22-27. kilometrelerinde Lapseki Kavşak Köprüsü'nün yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Yozgat-Sorgun yolunun 0-15. kilometrelerinde orta hendek çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal