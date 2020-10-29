Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-12. kilometrelerinde viyadüklerin bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle, her iki istikamet ağır taşıt trafiğe kapatılırken, ulaşım hafif taşıtlar için Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü, ağır taşıtlar için ise Kaynaşlı-Abant kavşaklarında D-100 yolundan sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları Gebze mevkisinde bulunan Bağlantı Yolu-1 ve Kirazpınar Bağlantı Yolu köprülerinin ayaklarında yürütülen çalışma sebebiyle köprü ayak imalatlarının denk geldiği alanlarda banketler trafiğe kapatılırken, ulaşım her iki yönde üç şeritten sürdürülüyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 51. ve 67. kilometrelerindeki yol yapım, Gaziantep-Kilis yolunun 8-12. kilometrelerinde Kalyoncu Üniversitesi mevkisinde yürütülen köprülü kavşak, Artvin-Erzurum yolunun 4-20. kilometrelerindeki T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerinde gerçekleştirilen sistem montaj, Balıkesir-Akhisar yolu üzerinde bulunan köprülerdeki genleşme derz ve bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 9-12. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak çalışmaları ile Tokat-Sivas yolunun (Tokat şehir geçişi) 10. kilometresindeki kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 19-25. kilometreleri ile Kars-Selim ayrımı-Kötek yolunun 13-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık